Castigo a hinchas de la U: Los motivos de la dura sanción a más de 3.000 aficionados - Chilevisión

Un duro castigo recibieron hinchas de Universidad de Chile por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el que se confirmó a pocos días del comienzo de la Liga de Primera 2026.

En concreto, el organismo sancionó a 3.327 aficionados, quienes no podrán asistir al cotejo ante Audax Italiano programado para este viernes 30 de enero.

¿Por qué fueron sancionados más de 3.000 hinchas de la U?

La medida se tomó por lo ocurrido el 2 de diciembre del 2025, día en que el cuadro laico se enfrentó a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura.

En aquella jornada, sujetos interrumpieron el encuentro en dos ocasiones al lanzar elementos pirotécnicos, algo que fue consignado en el informe arbitral.

En total, el duelo fue detenido por nueve minutos, generando incomodidad en los jugadores y el resto de los simpatizantes que acudieron a cotejo que era clave.

A esto se sumó la instalación de lienzos no autorizados, los que tenía mensajes en contra del derecho de admisión y la dirigencia del club.

A raíz de esto, se determinó castigar a las personas que asistieron a la galería norte del recinto de Independencia.