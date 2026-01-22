Más goles en primer semestre: Así fue la temporada de Juan Martín Lucero antes de llegar a la U - Chilevisión

Juan Martín Lucero ya luce la camiseta de Universidad de Chile. El Gato puso fin a los rumores y esta semana firmó su contrato con Los Azules.

De esta manera, el argentino regresa al fútbol chileno tras su paso por Colo Colo, un ciclo que reconoció que quiere dejar atrás para enfocarse solamente en el Romántico Viajero.

En materia futbolística, el delantero viene de una irregular temporada en Fortaleza, donde terminó perdiendo el puesto tras comenzar como una de las figuras.

Los números de Juan Martín Lucero en la temporada 2025

En concreto, Lucero disputó un total de 51 partidos la anterior campaña y convirtió 11 goles, entre los cuales está un tanto al Cacique por Copa Libertadores.

El ariete de 34 años arrancó el 2025 como titular indiscutido y capitán, pero cedió su lugar y no sumó minutos en los últimos cinco encuentros por el Brasileirao, dond su equipo terminó descendiendo.

Su última diana la marcó el 10 de mayo pasado en la victoria 5-0 sobre Fortaleza por el torneo local, luciéndose con un doblete.

Ahora, el Gato llega a comandar un ataque en el que están jugadores de la talla de Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Assadi, por lo que será tarea del entrenador Francisco Meneghini determinar a los titulares.