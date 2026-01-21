“Club grande”: Juan Martín Lucero ignora a Colo Colo y cuenta el factor clave para fichar en la U - Chilevisión

"No voy a hablar de mi pasado". Esta fue una de las primeras frases que dijo Juan Martín Lucero en su presentación como nuevo jugador de Universidad de Chile, buscando evitar las polémicas con Colo Colo.

El Gato regresó al fútbol chileno, cruzando la vereda del Cacique a Los Azules con un paso por Fortaleza en el intermedio.

Consultado por los motivos para borrar los posteos con la camiseta de Popular, el argentino fue tajante: "No voy a hablar de mi pasado. Es una realidad. Ese momento quedó atrás".

"Respeto a la U. de Chile, a la Comisión Directiva, a mis compañeros. Voy a hablar de lo que venga para adelante", comentó en conferencia de prensa este miércoles.

El hombre clave que colaboró en la llegada de Juan Martín Lucero a la U

El ariete de 34 años aprovechó de dar algunos detalles de las negociaciones, mencionando a un ex compañero de Los Albos como un hombre clave.

"Si cuento bien para atrás. Creo que el trabajo fino lo hizo Matías Zaldivia. Desde hace varios años que él arribó a la U (y me decía) 'vente'. Y yo le respondía que me esperara un poquito", comentó.

Lucero no se quedó ahí y continuó: "Hace seis meses me mandó un mensaje y me dijo: 'Te espero en diciembre', le dije: 'Voy a estar allá'. Siempre las cosas terminan dándose por algo".

Adicionalmente, Lucero agradeció la labor de Manuel Mayo, gerente deportivo de la U, y del resto de la dirigencia. "Fueron siempre sinceros y el interés era mutuo, valoro muchísimo eso".

"Tenía muchas ganas de volver al país, me gusta mucho Chile. Volver a competir en un club grande me motivó muchísimo", señaló.