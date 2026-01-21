Colo Colo reveló su camiseta 2026 y así reaccionaron los hinchas: “Como para un cumpleaños” - Chilevisión

Colo Colo se mueve en el mercado de pases y en las redes sociales, presentando este miércoles su nueva camiseta su nueva camiseta para la temporada 2026.

La marca Adidas dio a conocer la nueva indumentaria, destacando que es "una nueva oportunidad para vestirse de Punta en Blanco".

El anuncio de la casaca se hizo con un emotivo video, donde participaron jugadores de las ramas masculina y femenina y algunos históricos del club.

La reacción de los hinchas de Colo Colo por nueva camiseta

La camiseta dejó muy contentos a los hinchas, quienes destacaron que se mantenga el color blanco como predominante.

"Hermosa", "está como para un cumpleaños" o "belleza", fueron solamente algunos de los comentarios de los fanáticos en redes sociales.

La camiseta de local destaca por un diseño limpio y sobrio en blanco, mientras que la de visita es negra, con cuello rojo y resaltan detalles que hacen alusión a los orígenes del Popular.

