PF de Arturo Vidal apaga el fuego con bencina tras críticas a Fernando Ortiz: “Así de preocupado...” - Chilevisión

Polémica causaron las publicaciones de Juan Ramírez, preparador físico de Arturo Vidal que se lanzó con todo contra el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz.

El profesional cuestionó al DT por dejar al King en la banca en la derrota contra Audax Italiano, la que le quitó todas las chances al Cacique de clasificar a la Copa Sudamericana.

"Cuando no se respeta al jugador tomando decisiones tribuneras y manipuladas, cuando el discurso es populista para agraciarse con los hinchas, no hay otro resultado que las manos vacías. Así fue en todos lados", comentó en Instagram.

Adicionalmente, uno de los grandes amigos del volante, aprovechó de respaldar a Esteban Pavez, quien no cuenta para el estratega.

PF de Arturo Vidal ignora las críticas

Tras la viralización de sus comentarios, Ramírez reapareció este lunes con una nueva publicación en sus redes sociales.

"Así de preocupado estoy", escribió en una historia, acompañando todo de emojis de risas y la canción "Enemigos" de Ozuna con Beéle.

El preparador físico es una de las personas más cercanas que tiene Vidal, con quien está trabajando desde su periplo por Europa.

El mediocampista de 38 años sube diverso contenido junto al profesional, reuniéndose de manera recurrente antes y después de los entrenamientos con Los Albos.

Mira la historia acá