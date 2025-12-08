Arturo Vidal disparó con todo tras fracaso de Colo Colo masculino: "El equipo está siempre en el aire" - Chilevisión

Colo Colo cerró un centenario para el olvido tras caer frente a Audax Italiano y quedar sin acceso a copas internacionales de cara a 2026.

Ante esto, uno de los principales apuntados por la crisis fue Arturo Vidal, quien demostró un bajo nivel durante gran parte del año, a pesar de ser el futbolista mejor pagado del torneo chileno.

“La derrota es difícil de explicar, esto es una vergüenza. Hay que decirlo así. Se sabía que Ñublense iba ganando y no pudimos remontar, es un tema complicado, que algunos sabemos qué pasó este año", señaló tras terminar el partido.

Arturo Vidal disparó contra la dirigencia de Colo Colo

Tras quedar eliminados, el King salió a zona mixta disparando contra la dirigencia alba y aseguró que continuará en el club.

"Tengo contrato, no sé quién va a seguir a cargo, aquí no se sabe nada, de verdad que todos los jugadores, el equipo, está en el aire, nadie se hace responsable, solo los jugadores grandes y así nos fue", señaló.

En la misma línea, el King remarcó su rol de líder, haciendo énfasis en que "no logramos ningún objetivo. Después con cosas que pasan, yo me pongo la polera, soy de los más importantes del equipo y no estuve a la altura. Mucha gente tiró para atrás el carro y así nos fue”.

Finalmente, el mediocampista de 38 años adelantó su futuro y los últimos años de su carrera: "Tengo un año más de contrato en Colo Colo y luego veremos. Voy pensando en el día a día, espero seguir siendo importante y dejando muchas cosas por el club”.