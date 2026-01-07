La autorcrítica de Daniel González tras protagonizar pelea callejera: “Lamento lo ocurrido” - Chilevisión

Tras la viralización de un video en el que se le ve protagonizando una pelea en Viña del Mar, Daniel González, futbolista de Universidad Católica, entregó su versión de los hechos.

El defensa fue captado en una riña en plena Avenida San Martín en la ciudad jardín, siendo grabado por el cantante urbano Kenky G.

En ese escenario, el jugador de 23 años reconoció haber participado en el pleito, confirmando que ocurrió el pasado 1 de enero mientras paseaba con su esposa y su cuñado.

Daniel González explicó su reacción en pelea callejera

En una historia de Instagram, el jugador afirmó que él y sus acompañantes iban caminando con bicicletas por un tramo en el que no había ciclovía.

De acuerdo a su relato, todo comenzó al pedir permiso para pasar, momento en que "un hombre nos empieza a agredir verbalmente. Dado que no recibió respuesta de nuestra parte, le pega patadas a las bicicletas cuando íbamos pasando por su lado".

"Al ver que la integridad mía y de mi familia estaba en riesgo, reaccioné. Asumo que mi reacción fue la adecuada, pero reitero que fue casi de manera natural al ver que estábamos siendo atacados innecesariamente", agregó.

González remarcó que "la situación concluyó ahí" e insistió: "Lamento lo ocurrido, no soy una persona violenta, pero reitero que ante la situación a la que me vi expuesto junto a mi familia, reaccioné de una manera inadecuada".

