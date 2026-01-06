Captan a Daniel González en fuerte pelea en Viña del Mar: Altercado fue grabado por cantante urbano - Chilevisión

Daniel González, futbolista de Universidad Católica, fue captado en una fuerte pelea callejera en Viña del Mar en las últimas horas.

El jugador se vio involucrado en un altercado en la ciudad jardín, específicamente en Avenida San Martín, lanzando golpes de puño a otro sujeto.

El registro fue filmado por el cantante Kenky G, quien lo publicó en redes sociales y que aseguró que estaba paseando con su hija al momento de prensenciar todo.

La pelea de Daniel González en plena calle

Al ser consultado por una cuenta partidaria del club cruzado, el artista relató: "Si te digo por qué fue te miento. Creo que las dos personas involucradas pueden dar la mejor versión. Yo no caché el motivo".

"Mis seguidores me dijeron que es el futbolista. Yo no lo cacho. Si lo hubiera sabido, no hubiese subido el video obviamente para evitar afectarlo a él y a su trabajo".

De todas formas, el intérprete afirmó que el hecho no pasó a mayores y que González "se fue bien tranquilo".

Por ahora, ni Universidad Católica ni el defensor de 23 años se han pronunciado sobre la pelea, caso que se dio a conocer en el inicio de la pretemporada de La Franja.

