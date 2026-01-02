“Destino europeo”: Gustavo Álvarez sorprende al elegir al mejor jugador del fútbol chileno - Chilevisión

Gustavo Álvarez, ex entrenador de Universidad de Chile, sorprendió al elegir al mejor jugador del fútbol chileno.

El argentino participó de una entrevista en En Cancha con Mario Salas, estratega nacional que le consultó por el futbolista más relevante del Campeonato.

Sacando a sus ex pupilos en Los Azules, el trasandino fue contundente: "Que no sea mío: Lucas Cepeda. Es muy bueno. Gran futuro".

Álvarez no se quedó ahí y destacó las cualidades del delantero de Colo Colo. "Explosión, buena técnica, potencia, buena cabeza me parece".

De hecho, el adiestrador anticipó su futuro. "Para mí, destino europeo", mencionó sobre el extremo que podría partir en este marcado de pases.

Los números de Lucas Cepeda en el 2025

Cepeda disputó un total de 33 partidos en la reciente temporada, anotando 6 goles y dando 5 asistencias.

En la Liga de Primera, el ex Santiago Wanderers jugó 26 encuentros en los que convirtió 5 tantos, siendo uno de los más rescatables en la magra campaña del Cacique.