La nueva crítica de Johnny Herrera a Colo Colo: Apuntó que están actuando como “equipo chico” - Chilevisión

El ex arquero cuestionó al Cacique por sus refuerzos, afirmando a que "están como país en guerra, ahorrando cualquier peso".
Jueves 29 de enero de 2026 | 11:55
Johnny Herrera otra vez criticó a Colo Colo. Ahora, el ex arquero de Universidad de Chile cuestionó los refuerzos de Los Albos para la temporada 2026.
Fiel a su estilo, el ídolo azul no se guardó nada y afirmó: "Colo Colo está actuando como equipo chico con la ida de sus jugadores".
"Está abaratando costos, bajando el valor de la planilla y se me hace más claro que será un año de transición de Colo Colo, por todos los condoros que se pegaron el año pasado", comentó.
En su rol de panelista en TNT Sports, el otrora guardameta apuntó a que en el Cacique "están como país en guerra, ahorrando cualquier peso".
"Dejan que se vayan los jugadores con sueldos medianamente altos, negocian jugadores relativamente baratos. En el arco dicen: 'Nos arreglamos con lo que tenemos'", agregó.
En ese escenario, Herrera criticó la salida de Cristián Zavala y apuntó: "Traes uno que peleó el descenso. ¿Lautaro Pastrán es más que Zavala?".
El ex arquero insistió en que el cuadro de Macul "está perdiendo" a un futbolista que viene de ser campeón en Coquimbo, club en el que justamente continuaría su carrera.