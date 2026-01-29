La nueva crítica de Johnny Herrera a Colo Colo: Apuntó que están actuando como “equipo chico” - Chilevisión

Johnny Herrera otra vez criticó a Colo Colo. Ahora, el ex arquero de Universidad de Chile cuestionó los refuerzos de Los Albos para la temporada 2026.

Fiel a su estilo, el ídolo azul no se guardó nada y afirmó: "Colo Colo está actuando como equipo chico con la ida de sus jugadores".

"Está abaratando costos, bajando el valor de la planilla y se me hace más claro que será un año de transición de Colo Colo, por todos los condoros que se pegaron el año pasado", comentó.

El dardo de Johnny Herrera a Colo Colo

En su rol de panelista en TNT Sports, el otrora guardameta apuntó a que en el Cacique "están como país en guerra, ahorrando cualquier peso".

"Dejan que se vayan los jugadores con sueldos medianamente altos, negocian jugadores relativamente baratos. En el arco dicen: 'Nos arreglamos con lo que tenemos'", agregó.

En ese escenario, Herrera criticó la salida de Cristián Zavala y apuntó: "Traes uno que peleó el descenso. ¿Lautaro Pastrán es más que Zavala?".

El ex arquero insistió en que el cuadro de Macul "está perdiendo" a un futbolista que viene de ser campeón en Coquimbo, club en el que justamente continuaría su carrera.