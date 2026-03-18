Estación Central: Revelan registros inéditos del momento exacto en que funcionario PDI frustró robo en local de comida

Los delincuentes se hicieron pasar por repartidores de delivery e intimidaron a los presentes en el local con armas de fuego, momento en el cual el funcionario de la PDI se identificó y utilizó su arma de fuego.

Durante la noche del pasado lunes se produjo un intento de robo al interior de un local de comida ubicado en la intersección de Alameda con Pablo Neruda en la comuna de Estación Central, el cual fue frustrado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI). Los delincuentes eran 2 sujetos que fingieron ser delivery, los cuales intimidaron con armas de fuego para robar el dinero recaudado y pertenencias. Al respecto, este miércoles se dieron a conocer inéditos videos del momento exacto en que se cometió el delito y cómo se genera una pelea a golpes antes de los disparos entre dos de las personas que estaban dentro del local.