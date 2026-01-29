Tras insólito penal y lesión: Colo Colo el define futuro de Cristián Zavala - Chilevisión

La reunión de directorio de Blanco y Negro este miércoles dejó varias conclusiones en Colo Colo, entre esas está el futuro de Cristián Zavala.

El delantero fue blanco de críticas luego de picar de mala manera un penal ante Peñarol la semana pasada, lo que además le provocó una lesión.

Tras varios idas y vueltas, finalmente la dirigencia aprobó que el extremo salga nuevamente de club a modo de préstamo, cumpliendo el deseo del propio futbolista.

Coquimbo Unido se alista para recibir a Cristián Zavala

Aníbal Mosa, máximo dirigente del Cacique, confirmó que se dio luz verde para que Zavala busque otra institución en el actual mercado de pases.

El destino del ariete estaría en Coquimbo Unido, elenco en el que fue pieza importante el último semestre en el que obtuvo la Liga de Primera con una histórica campaña.

Las negociaciones de Los Piratas con el jugador ya están en curso, donde el principal punto sería el salario que actualmente cobra en el Popular.

Sin embargo, esto no sería ningún obstáculo para que el atacante recale otra vez en el Aurinegro.