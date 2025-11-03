El mensaje de Cristián Zavala luego de ser campeón con Coquimbo Unido: “Estoy...” - Chilevisión

Coquimbo Unido tocó el cielo con las manos. Los Piratas se consagraron este domingo como los campeones de la Liga de Primera 2025.

El Aurinegro alcanzó su primera estrella luego de vencer 2-0 a Unión La Calera, desatando un eufórico festejo en los hinchas, cuerpo técnico y jugadores.

Uno de los que no ocultó su felicidad fue Cristián Zavala, quien arribó a mitad de temporada al elenco dirigido por Esteban González tras sumar pocos minutos en Colo Colo.

La felicidad de Cristián Zavala tras conseguir nuevo título en su carrera

El delantero mostró parte de la celebración en un live de Instagram, donde sus compañeros cantaban a todo pulmón "Dale campeón".

Zavala besó la medalla y le dijo a sus seguidores: "Vamos. "Estoy de campeón", recordando que es el séptimo título en su carrera.

El futbolista de 26 años consiguió cuatro coronas con Colo Colo, una en Fernández Vial y dos en Coquimbo Unido (una en 2018 y la de ahora).

En la primera parte del año, el ariete de 26 años disputó solamente 11 partidos (4 como titular) con el Cacique en los que no convirtió goles.