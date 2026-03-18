Nuevo golpe al bolsillo: Enap informó importante alza en un combustible
Esta alza comenzará a regir desde este jueves 19 de marzo.
Este miércoles, Enap (Empresa Nacional del Petróleo), dio a conocer un nuevo informe semanal donde indicó que un combustible tendrá una importante alza.
Se trata del Kerosene o más conocido como parafina, que aumentará su valor en 107,4 pesos por litro. Cabe mencionar que este tipo de combustible es muy buscado por las personas en otoño e invierno, cuando bajan las temperaturas y este elemento se utiliza de forma casera en estufas.
“Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, informó la empresa.
Valores de los combustibles en Chile a partir de este jueves 19 de marzo
- Gasolina de 93: 0,0$/lt.
- Gasolina de 97: 0,0$/lt.
- Kerosene (parafina): 107,4$/lt.
- Diésel: 0,0$/lt.
- GLP de Uso Vehicular: 0,0$/lt.