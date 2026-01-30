Colo Colo está de luto: Los Albos lamentan la muerte de una vieja gloria del club - Chilevisión

Este viernes por la tarde, el Club Social y Deportivo Colo Colo entregó una triste noticia, ya que confirmó la muerte de un destacado exjugador.

Se trata de Hernán Rodríguez, quien falleció a los 92 años. El exvolante conquistó tres títulos en el Cacique, camiseta que defendió desde 1954 hasta 1960.

En los Albos ganó los torneos nacionales de 1956 y 1960. Además, también levantó la Copa Chile de 1958.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento", manifestó el club.

Foto: Estadio