Colo Colo está de luto: Los Albos lamentan la muerte de una vieja gloria del club - Chilevisión

Colo Colo está de luto: Los Albos lamentan la muerte de una vieja gloria del club

A través de sus redes sociales, el Club Social dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del destacado exjugador.

Viernes 30 de enero de 2026 | 20:09

Este viernes por la tarde, el Club Social y Deportivo Colo Colo entregó una triste noticia, ya que confirmó la muerte de un destacado exjugador. 

Se trata de Hernán Rodríguez, quien falleció a los 92 años. El exvolante conquistó tres títulos en el Cacique, camiseta que defendió desde 1954 hasta 1960.

En los Albos ganó los torneos nacionales de 1956 y 1960. Además, también levantó la Copa Chile de 1958.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento", manifestó el club. 

Foto: Estadio 

