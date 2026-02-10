Tribunal de Disciplina aplicó severo castigo a U de Chile por incidentes en el Nacional - Chilevisión

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer un severo castigo en contra de Universidad de Chile por los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional.

Los hechos se remonatan al pasado 30 de enero en la primera fecha del Campeonato Nacional, cuando en el partido de los azules frente a Audax Italiano hinchas arrancaron asientos y letros de las tribunas.

El castigo para Universidad de Chile

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Universidad de Chile con la prohibición de público en la galería sur para su próximo partido como local, además de una restricción de espectadores en los dos encuentros siguientes en ese mismo sector.

El detalle del castigo del Tribunal de Disciplina de la ANFP establece que la galería sur del Estadio Nacional deberá permanecer completamente cerrada en el próximo compromiso de local.

La restricción abarca el tramo comprendido entre las puertas 11 y 18 del recinto de Ñuñoa, zona que fue apuntada por las autoridades tras los desórdenes.

“En estas dos fechas sólo podrán ingresar a la Galería Sur mujeres de toda edad, menores de 12 años de edad y hombres mayores de 65 años de edad”, detallaron desde el tribunal.

Por lo que el próximo encuentro de Universidad de Chile ante Deportes Limache, no permitirá el ingreso de hinchas en ese sector.