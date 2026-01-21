Hasta 2030: Darío Osorio define su futuro en Europa y firma extenso contrato - Chilevisión

Darío Osorio se queda en Europa. El chileno generó sorpresa al acordar con el Midtjylland la renovación de su contrato hasta el 2030.

En su sitio oficial, el conjunto danés confirmó que el zurdo amplió su vínculo, valorando su gran rendimiento que le ha permitido consagrarse como una de las figuras del equipo.

"He crecido mucho como futbolista, pero también como persona. El club ha sido servicial y proactivo tanto dentro como fuera de la cancha (...) Sé que el Midtjylland quiere lo mejor para mí", comentó el oriundo de Hijuelas al canal de la institución.

Midtjylland asegura a Darío Osorio, pero podría venderlo en junio

La extensión del contrato no implica que Osorio permanezca por mucho tiempo en Dinamarca, situación que fue explicada por el director deportivo, Kristian Bach Bak.

El seleccionado naiconal es uno de los tres jugadores con proyección de venta en junio de este año, lo que seguramente se dará en junio.

El dirigente explicó a Sport TV 2, que conversó con estos futbolistas. "Les hemos explicado que deben ayudar a conseguir algo grande esta temporada con nuestro club. Y lo han aceptado. Están de acuerdo, y probablemente se les permitirá marcharse en verano", señaló.

Además del chileno, los otros involucrados son Franculino Djú y Aral Simsir. Por todos ellos, el Midtjylland espera recibir cerca de 75 millones de dólares.