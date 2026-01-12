Midtjylland proyecta venta récord de Darío Osorio: La fecha en la que el chileno sería vendido - Chilevisión

Darío Osorio comienza a definir su futuro en Europa. El chileno es uno de los jugadores más destacados en el viejo continente y prepara su esperado salto.

La esperanza por el oriundo de Hijuelas es grande y así lo demostró Claus Steinlein, presidente del Midtjylland que anticipó la fecha de la transferencia.

"Tengo la expectativa de que este verano (junio) se produzca la venta más grande en la historia del fútbol danés", comentó el dirigente al medio Tipsbladet, poniendo a tres futbolistas en la órbita de clubes grandes.

"Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir son tres jugadores completamente únicos", señaló.

Los millones que espereban recibir en Dinamarca por Darío Osorio

Hasta el momento, el traspaso más caro del fútbol de Dinamarca es el de Ernest Nuamah, quien fichó por el Olympique de Lyon a cambio de 26 millones de dólares.

El delantero de Ghana tuvo buenas campañas en el Nordsjaelland, siendo observado por el conjunto francés que puso sobre la mesa toda la plata que exigió el club.

Osorio llegó a Europa a mediados del 2023 desde Universidad de Chile, elenco que mantiene un porcentaje del pase y que podría recibir un importante dinero en caso de llegar a un acuerdo.

En las últimas semanas, el zurdo ha sido vinculado con equipos alemanes como el Borussia Dortmund y el Herta Berlín.