“Por supuesto”: Joaquín Montecinos responde a si se ilusiona con un llamado a La Roja - Chilevisión

Joaquín Montecinos, futbolista de Deportes Limache, se refirió a si tiene esperanza de recibir un posible llamado a la Selección Chilena de cara al futuro.

El nacional arribó como refuerzo al Cervecero esta temporada, pasando a jugar como carrilero y aportando en la buena campaña del club que está en el segundo lugar de la tabla transcurridas las primeras seis fechas.

Consultado sobre si está ilusionado con un llamado a La Roja, el ex O'Higgins confesó su deseo y valoró lo realizado por el Tomatero en el actual torneo local.

"Sí, por supuesto. El equipo ha andado súper bien, espero que del club salga algún nominado, han hecho un gran trabajo en general", comentó a Mundo Cracks.

Adicionalmente, el jugador de 30 años llamó a "seguir insistiendo en lo que ha hecho el equipo, y a medida que las cosas anden bien y sigamos peleando el campeonato, por supuesto que va a llegar alguna oportunidad".

Los números de Joaquín Montecinos en La Roja

Montecinos debutó en el combinado nacional en octubre del 2021, sumando minutos en la derrota 2-0 ante Perú por Eliminatorias.

El extremo ha jugado un total de 11 partidos en los que no marcó goles, participando por última vez en un empate 0-0 ante Eslovaquia en un amistoso disputado en noviembre del 2022.