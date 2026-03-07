La Roja Femenina se ilusiona: Chile aprovecha sus chances y vuelve a imponerse a Paraguay - Chilevisión

Una una victoria obtuvo la Selección Chilena ante Paraguay, rival al que se impuso 1-0 este sábado en un amistoso jugado en Ypané.

En su segunda presentación en esta fecha FIFA, La Roja dio pelea contra el elenco guaraní al que ya había derrotado por la cuenta mínima a mitad de semana.

Las nacionales controlaron la pelota en el comienzo del partido, teniendo la primera chance con un cabezazo de Mary Valencia que se fue desviado.

El choque no contó con grandes ocasiones, pero apareció Adriana Moreno para abrir la cuenta a los 55 minutos aprovechando un despeje desde el fondo.

La delantero de Coquimbo Unido desató la alaegría del plantel con un sutil remate, dejando sin opciones a la arquera Soledad Belotto.

El gol le permitió a las pupilas de Luis Mena tomar más confianza, llegando a tener al menos dos oportunidades más para aumentar la ventaja.

Finalmente, el marcador no se movió y el combinado nacional cerró de gran forma la fecha FIFA, generando ilusión de cara a la reanudación de la Liga de Naciones Femenina en la que se definirán las clasificadas al Mundial 2027.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja Femenina?

La próxima presentación de La Roja Femenina será el 10 de abril, día en que recibirá a Argentina por la fecha 5° de la Liga de Naciones Femenina.

Posteriormente, Chile visitará a Colombia y a Uruguay el 14 y 18 del mismo mes.