¿Otro portazo? Colo Colo recibe contundente respuesta ante supuesto interés en delantero argentino - Chilevisión

Colo Colo acelera por un último refuerzo en el mercado de pases, donde surgió como opción el futbolista de Platense Guido Mainero.

El extremo habría sido uno de los apuntados por la dirigencia, quienes pretenden cerrar el plantel de cara al 2026 con una alternativa más en el ataque.

Sin embargo, desde el elenco argentino aterrizaron inmediatamente este posible traspaso, asegurando que nadie del Cacique se ha contactado con ellos.

Pdte. de Platense se refirió a interés por Guido Mainero

Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, aseguró que "por el momento no hemos tenido ningún contacto formal de Colo Colo".

El dirigente indicó a Radio ADN que "no hubo ningún llamado ni ningún contacto dirigencial. En el caso de que lo tengamos y sea una oferta concreta por parte de la institución, obviamente la analizaremos y daremos una respuesta".

Mainero es formado en Instituto de Córdoba y tuvo un paso por el fútbol chileno, jugando en Deportes Iquique en la temporada 2020.

Además, el atacante de 30 años estuvo en Vélez Sarsfield, Sarmiento de Junín y desde el 2024 que se desempeña en el Calamar.

Con su actual institución obtuvo el histórico torneo local el año pasado, lo que le permitió clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.