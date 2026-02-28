 Copa de la Liga 2026: Estas son las dos primeras fechas del torneo de Primera División - Chilevisión
Copa de la Liga 2026: Estas son las dos primeras fechas del torneo de Primera División

A contar del próximo 20 de marzo, los clubes buscarán hacerse con el cupo 3 de Chile en la Copa Libertadores 2027.

Sábado 28 de febrero de 2026 | 09:48

Luego de mucha incertidumbre, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer las dos primeras fechas programadas para la Copa de la Liga.

Contando únicamente con clubes de Primera División, a conta del viernes 20 de marzo los equipos pelearán por el tercer cupo en la Copa Libertadores 2027.

Tras el sorteo, los grupos quedaron con la siguiente distribución:

  • Grupo A: Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción
  • Grupo B: Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y U. de Concepción
  • Grupo C: O’Higgins, Palestino, Deportes Limache y Everton
  • Grupo D: Universidad de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y La Serena

Fecha 1 de Copa de la Liga 2026

  • Viernes 20 de marzo a las 18:00 horas: Universidad de Chile vs Deportes La Serena
  • Viernes 20 de marzo a las 20:30 horas: Unión La Calera vs Audax Italiano
  • Sábado 21 de marzo a las 12:00 horas: Huachipato vs Deportes Concepción
  • Sábado 21 de marzo a las 18:00 horas: Colo Colo vs Coquimbo Unido
  • Sábado 21 de marzo a las 20:30 horas: Cobresal vs Ñublense
  • Domingo 22 de marzo a las 18:00 horas: Universidad Católica vs U. de Concepción
  • Domingo 22 de marzo a las 20:30 horas: O'Higgins vs Deportes Limache
  • Lunes 23 de marzo a las 20:30 horas: Palestino vs Everton

Fecha 2 de Copa de la Liga de Chile 2026

  • Martes 24 de marzo a las 18:00 horas: Universidad de Chile vs La Calera
  • Martes 24 de marzo a las 20:30 horas: Deporte Concepción vs Colo Colo
  • Miercoles 25 de marzo a las 18:00 horas: Ñublense vs Universidad Católica
  • Miercoles 25 de marzo a las 18:00 horas: Huachipato vs Coquimbo Unido
  • Miercoles 25 de marzo a las 20:30 horas: Audax Italiano vs Deportes La Serena
  • Jueves 26 de marzo a las 18:00 horas: Deportes Limache vs Palestino
  • Jueves 26 de marzo a las 20:30 horas: U. de Concepción vs Cobresal
  • Jueves 26 de marzo a las 20:30 horas: Everton vs O'Higgins
