Copa de la Liga 2026: Estas son las dos primeras fechas del torneo de Primera División - Chilevisión

Luego de mucha incertidumbre, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer las dos primeras fechas programadas para la Copa de la Liga.
Contando únicamente con clubes de Primera División, a conta del viernes 20 de marzo los equipos pelearán por el tercer cupo en la Copa Libertadores 2027.
Tras el sorteo, los grupos quedaron con la siguiente distribución:
- Grupo A: Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción
- Grupo B: Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y U. de Concepción
- Grupo C: O’Higgins, Palestino, Deportes Limache y Everton
- Grupo D: Universidad de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y La Serena
Fecha 1 de Copa de la Liga 2026
- Viernes 20 de marzo a las 18:00 horas: Universidad de Chile vs Deportes La Serena
- Viernes 20 de marzo a las 20:30 horas: Unión La Calera vs Audax Italiano
- Sábado 21 de marzo a las 12:00 horas: Huachipato vs Deportes Concepción
- Sábado 21 de marzo a las 18:00 horas: Colo Colo vs Coquimbo Unido
- Sábado 21 de marzo a las 20:30 horas: Cobresal vs Ñublense
- Domingo 22 de marzo a las 18:00 horas: Universidad Católica vs U. de Concepción
- Domingo 22 de marzo a las 20:30 horas: O'Higgins vs Deportes Limache
- Lunes 23 de marzo a las 20:30 horas: Palestino vs Everton
Fecha 2 de Copa de la Liga de Chile 2026
- Martes 24 de marzo a las 18:00 horas: Universidad de Chile vs La Calera
- Martes 24 de marzo a las 20:30 horas: Deporte Concepción vs Colo Colo
- Miercoles 25 de marzo a las 18:00 horas: Ñublense vs Universidad Católica
- Miercoles 25 de marzo a las 18:00 horas: Huachipato vs Coquimbo Unido
- Miercoles 25 de marzo a las 20:30 horas: Audax Italiano vs Deportes La Serena
- Jueves 26 de marzo a las 18:00 horas: Deportes Limache vs Palestino
- Jueves 26 de marzo a las 20:30 horas: U. de Concepción vs Cobresal
- Jueves 26 de marzo a las 20:30 horas: Everton vs O'Higgins