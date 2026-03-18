¿De O'Higgins al Mundial? Omar Carabalí estaría siendo seguido por selección sudamericana - Chilevisión

Un año consagratorio es el que ha tenido Omar Carabalí, arquero de O'Higgins que tuvo brillantes actuaciones en la fase previa de Copa Libertadores.

El buen rendimiento del portero provocó que comenzara a ser seguido por una selección sudamericana, lo que le abre chances de disputar nada menos que el Mundial 2026.

Se trata de Ecuador, quienes estarían atentos a la situación del guardameta con miras a la cita planetaria de Estados Unidos, México y Qatar.

Ecuador estaría siguiendo a Omar Carabalí

Según consignó DSports, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) considera al futbolista de Los Celestes como una "alternativa" para el proceso.

Carabalí tiene esta chance debido a que nació en Guayaquil, llegando a Chile a los 16 años para integrarse a las inferiores de Colo Colo.

Si bien estuvo con la Sub 17 de La Tri, llegó a ser nominado en la Selección Chilena para disputar el Preolímpico Sub 23 el 2020 y en choque por Eliminatorias ese mismo año, donde llegó a ser suplente.

Al no haber sumado minutos con La Roja, el reglamento le permite al arquero ser una opción para Ecuador en caso de aceptar la propuesta.

El elenco sudamericano forma parte del Grupo E del Mundial junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil.