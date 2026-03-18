Copa Libertadores: Cuál sería el “grupo de la muerte” y el mejor escenario para Coquimbo y la UC - Chilevisión

Coquimbo Unido y Universidad Católica cuentan las horas para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores, torneo que este jueves tendrá su esperado sorteo de la fase de grupos.

Los clubes chilenos serán los únicos representantes en este torneo, apostando a dar pelea en las respectivas zonas que le toquen.

Un punto importante es que ambos están en el Bombo 3, evitando inmediatamente a rivales de la talla de Rosario Central, Independiente Santa Fe de Colombia y Junior de Barranquilla.

Los "mejores" y "peores" grupos para Coquimbo y la UC

El mejor escenario para los elencos nacionales sería evitar a poderosos como Palmeiras, Flamengo y Boca, candidatos a meterse en instancias finales.

Otros rivales de cuidado, que están en otros bolilleros, son Corinthians, Cruzeiro, Lanús y Barcelona de Guayaquil, además de Mirassol que fue sensación en el Brasileirao el 2025.

De esta forma, el "mejor" grupo para ambos podrían ser:

Nacional de Uruguay, Universitario de Perú, Coquimbo o la UC, Universidad Central de Venezuela

Peñarol, Libertad de Paraguay, Coquimbo o la UC, Platense o Independiente Rivadavia de Mendoza

Sin embargo, las chances de chocar con uno o dos poderosos es alta, zona que quedaría conformada de la siguiente forma:

Boca, Corinthians, Coquimbo o la UC y Barcelona de Guayaquil

Palmeiras o Flamengo, Estudiantes de La Plata, Coquimbo o la UC y Barcelona de Guayaquil

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la Copa Libertadores será transmitido en vivo por el canal de YouTube de chilevision y la App MiCHV, donde podrás ver gratis este importante acontecimiento.

La instancia comenzará a las 20:00 horas de Chile.