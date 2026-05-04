Hija de Nelson Acosta realizó urgente llamado por salud de ex DT de La Roja: Acusó abandono judicial

A través de sus redes sociales, Silvana Acosta expuso que no han podido utilizar el patrimonio del ex estratega nacional. “No puede seguir en su casa en el campo”, detalló.

Silvana Acosta, hija del ex entrenador de la Selección Chilena, Nelson Acosta, dio a conocer una compleja situación que atraviesa en medio de los problemas de salud de su padre.

A través de redes sociales, la familiar del otrora DT de La Roja afirmó que no se han cumplido las resoluciones de la justicia sobre el cuidado del ex futbolista, quien padece Alzheimer y necesita ser trasladado de San Vicente de Tagua Tagua a Santiago.

“El 5 de abril del año 2025, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua decretó que mi papá necesita cuidados y protección y conminó al tribunal de San Vicente de Tagua Tagua a que agilizara los procesos para obtenerlos. Más de un año después, esto no ha sucedido, incluso estamos peor”, comenzó.





El complejo momento que vive Nelson Acosta

La complicación que quiso visibilizar la familia Acosta es por la imposibilidad de utilizar el patrimonio del ex estratega nacional, los que actualmente están bloqueados.

En ese marco, Silvana Acosta remarcó que “mi papá toda su vida fue trabajador, organizado, por lo tanto, no le faltan recursos, pero ellos están bloqueados por la burocracia judicial, empresarial y bancaria en sociedades a las cuales no podemos acceder”.

“El curador ad litem, esa persona independiente que el tribunal asigna para que defienda los intereses de mi papá, en tres años no lo ha venido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que papá pueda contar con lo que necesita para estar bien”, agregó.

De hecho, la hija de Nelson Acosta detalló que tuvo que pedir un crédito bancario para este momento, insistiendo en que “necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago, porque su manejo se ha hecho muy complejo”

“No puede seguir en su casa en el campo porque no cuenta en San Vicente con las necesidades que tiene, pero para eso se necesitan esos recursos”, añadió.

Finalmente, Silvana Acosta señaló: “Oficinas que él arrienda, casas donde viven familiares. Ninguno de ellos deposita esos dineros en la cuenta personal de papá como legalmente debería ser”.

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