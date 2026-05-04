Van por todo: Cristian Garín y Tomás Barrios avanzan en la qualy del Masters 1000 de Roma

Los chilenos tuvieron un gran estreno en el Foro Itálico, quedando a solamente un paso de meterse en el cuadro principal.

Cristian Garín (104) y Tomás Barrios (134°) sortearon con éxito la primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Roma, torneo que comenzó esta semana.

Gago no tuvo problemas en vencer al tunecino Moez Echargui (140°), imponiéndose por un contundente 6-0 y 6-2 en solamente una hora y 22 minutos de partido.

Por su parte, el chillanejo venció al joven italiano Jacopo Vasami (464°), de solamente 18 años al que superó por un marcador de 6-3 y 6-4.





Garín y Barrios quedaron a un paso del Masters 1000 de Roma

Gracias a sus victorias, los chilenos quedaron a solamente un paso de instalarse en el cuadro principal del Foro Itálico, uno de los torneos más tradicionales del circuito.

Garín se medirá al británico Jan Choinski (122°), verdugo del serbio Dusan Lajovic (132°) por 7-5 y 6-4.

En tanto, Barrios irá contra el español Daniel Mérida (86°) tenista de 21 años que viene de quedar eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid.

Cabe recordar que Alejandro Tabilo (35°) ya está clasificado para el certamen, llegando muy motivado al ganar el Challenger de Aix-en-Provence.