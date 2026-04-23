Cristian Garín cae en un partido muy parejo y queda eliminado del Masters 1000 de Madrid

Gago dijo adiós en la primera ronda tras entrar como “lucky loser”. Si bien tuvo un gran inicio, el chileno no mantuvo la ventaja frente al belga Alexander Blockx.

Cristian Garín (85°) se despidió este jueves del Masters 1000 de Madrid tras caer ante el belga Alexander Blockx (69°), quien lo venció por 4-6, 7-5 y 7-5.

Pese a que había perdido en la qualy esta misma semana, el chileno finalmente pudo acceder al cuadro principal y disputar el torneo como “lucky loser”.

La primera ronda tuvo a Gago cara a cara con el europeo, comenzando de gran manera al lograr un quiebre en el tercer juego que fue suficiente para imponerse en el set inicial.





El choque fue muy parejo en la segunda manga, pero el oriundo de Amberes rompió el servicio en el duodécimo game para igualar el marcador.

La tónica se mantuvo en el último parcial, con el nacional aspirando a todo al llegar a estar 5-4 y 6-5, pero el belga aguantó y un nuevo quiebre le permitió avanzar a la segunda ronda.

La derrota puede costarle caro a Garín, teniendo en cuenta que defendía varios puntos que seguramente impliquen el salir del Top 100 del ranking mundial.