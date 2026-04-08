“Saquen sus propias conclusiones”: La reflexión de Daniel Garnero por arbitraje en duelo ante Boca

El entrenador de Los Cruzados evidenció su molestia por la labor del juez uruguayo Gustavo Tejera, aunque lo hizo con cautela para evitar una sanción de la Conmebol.

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, arremetió contra el árbitro Gustavo Tejera luego de la derrota 2-1 ante Boca por Copa Libertadores.

Con mucha cautela, buscando no ser castigado por la Conmebol, el estratega de Los Cruzados evidenció su molestia por las jugadas más dudosas.

Por ejemplo, en el inicio del partido hubo un fuerte planchazo de Marcelo Weigandt a Justo Giani, infracción que ni siquiera fue sancionada con tarjeta amarilla para el futbolista Xeneize.





¿Qué dijo Daniel Garnero?

Consultado por la labor del juez uruguayo, el adiestrador afirmó: “Yo creo que se equivocan en todos lados. No me hagas hablar porque después me cobran multa, no puedo decir más nada”.

Ante una nueva pregunta, Garnero insistió: “¿Quieres que Conmebol me cobre multa? Insistes. Ustedes vieron lo que pasó, saquen sus propias conclusiones”.

Respecto al rendimiento del equipo, el DT de La Franja hizo una autocrítica al mencionar que “esta competencia es muy difícil. Cometimos un error y les abrimos el partido”.

“Fue un rechazo y justo le cayó a (Leandro) Paredes. Son cosas que pasan en estas competencias donde juegas contra rivales muy buenos”, agregó.