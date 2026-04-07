La UC no pudo ante la efectividad de Boca y arrancó con derrota su camino en la Libertadores

Los Cruzados pagaron caro algunos errores y fueron superados por el Xeneize en un áspero duelo, arranco con el pie izquierdo su periplo internacional.

Universidad Católica se estrenó con una derrota en la Copa Libertadores, luego de caer 2-1 ante Boca Juniors este martes en el Claro Arena.

Por la fecha 1° de la fase de grupos, Los Cruzados no encontraron el camino y terminaron inclinándose ante el Xeneize que no se sintió incómodo en suelo nacional

El partido arrancó con una bataola tras la fuerte infracción de Marcelo Weigandt sobre Justo Giani, la que desató empujones e insultos entre jugadores.

De manera curiosa, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera no mostró tarjeta amarilla al defensor argentino a pesar del planchazo que le dio a su compatriota.

La apertura de la cuenta llegó a los 16 minutos por medio de Leandro Paredes, emblema del Azul y Oro que le quedó un mal despeje y sacó un tremendo derechazo, dejando sin chance al arquero Vicente Bernedo.





El descuento no le alcanza a la UC ante Boca

La Franja intentó reaccionar en el complemento con los ingresos de Fernando Zuqui y Matías Palavecino, pero un nuevo error en el ataque terminó costando caro.

Los visitantes armaron una buena jugada que incluyó un centro de Lautaro Blanco que fue conectado por Adam Bareiro a los 65′, desatando la locura de sus hinchas.

El conjunto nacional se ilusionó con el descuento de Juan Ignacio Díaz a los 83′, tanto que fue revisado por cinco minutos en el VAR y que finalmente fue validado.

Pese a los deseos de lograr al menos el empate, no hubo suerte para Los Cruzados que vieron celebrar a su rival en su retorno al torneo luego de cuatro años.

La derrota complica las aspiraciones de la UC, teniendo en cuenta que Cruzeiro superó a Barcelona de Guayaquil esta misma jornada en condición de forastero.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC en la Copa Libertadores?

El próximo partido de Universidad Católica en la Copa Libertadores será el miércoles 15 de abril, día en que visitará a Cruzeiro en Belo Horizonte.

El compromiso comenzará a las 18:00 horas de nuestro país.