Los apuntados por los hinchas de la UC tras derrota ante Boca en Libertadores: “El peor”

Dos piezas importantes de equipo fueron blanco de críticas de parte de los fanáticos cruzados, quienes terminaron muy molestos por la caída frente al Xeneize en Copa Libertadores.

Molestos terminaron los hinchas de Universidad Católica por la derrota ante Boca Juniors, cuadro que los venció 2-1 en la primera fecha de la Copa Libertadores.

El Xeneize aprovechó sus chances y liquidó a Los Cruzados en el Claro Arena, donde no pudieron hacerse fuertes a pesar del apoyo de cerca de los cerca de 16 mil hinchas.

El choque no dejó nada conformes a los fanáticos, quienes apuntaron contra algunos jugadores por el rendimiento mostrado.





Hinchas de la UC criticaron a algunos futbolistas por derrota vs Boca

Los principales apuntados por los aficionados fueron Cristian Cuevas y Gary Medel, dos de los titulares elegidos por el entrenador Dnaiel Garnero.

El Cimbi fue uno de los principales blancos de los hinchas, donde uno de ellos afirmó que fue “el peor” de la cancha frente al elenco argentino.

En tanto, otros cuestionaron que el Pitbull fuera titular, teniendo en cuenta que venía de estar ausente de los recientes cotejos por inconvenientes físicos.

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#LosCruzados

A mis hijos les diré que Medel se retiró el 2018 y que lo del Cimbi Cuevas fue caridad — Manu Fredes 🇫🇮 (@manufredes) April 8, 2026

Hay que hacer alguna brujería para que Garnero se desenamore del Cimbi Cuevas y lo deje en la banca #LosCruzados — J.A.G. (@jagaggero) April 8, 2026

en Libertadores no puedes jugar con la displicencia que ha mostrado el Cimbi#LosCruzados — ariel (@suenofrecuente) April 8, 2026

Solo voy a decir que el partido del Cimbi me hizo echar de menos al Chiki Cordero. — Linyeracheto (@linyeracheto) April 8, 2026

Cimbi Cuevas es el peor jugador de la historia de la UC — Stefano Orsola (@StefanoOrsola) April 8, 2026

El planteamiento del partido fue conservador, no se entró arriesgando nada. El segundo tiempo nos demostró que podemos ir de igual a igual. Que podemos tener la pelota y causar riesgo. Inentendible la salida de Montes y Medel. Mal los cambios. Entró bien Zuqui.#LosCruzados — Oscar (@OAguila10) April 8, 2026

Que habrá pretendido Garnero en colocar a Medel de interior por la derecha, ni ganó el medio ni generó fútbol — Cesar Gomez (@Ceosgoal) April 8, 2026