Programas Programación Señal en vivo
/

Los apuntados por los hinchas de la UC tras derrota ante Boca en Libertadores: “El peor”

Dos piezas importantes de equipo fueron blanco de críticas de parte de los fanáticos cruzados, quienes terminaron muy molestos por la caída frente al Xeneize en Copa Libertadores.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Molestos terminaron los hinchas de Universidad Católica por la derrota ante Boca Juniors, cuadro que los venció 2-1 en la primera fecha de la Copa Libertadores.

El Xeneize aprovechó sus chances y liquidó a Los Cruzados en el Claro Arena, donde no pudieron hacerse fuertes a pesar del apoyo de cerca de los cerca de 16 mil hinchas.

El choque no dejó nada conformes a los fanáticos, quienes apuntaron contra algunos jugadores por el rendimiento mostrado.

Hinchas de la UC criticaron a algunos futbolistas por derrota vs Boca

Los principales apuntados por los aficionados fueron Cristian Cuevas y Gary Medel, dos de los titulares elegidos por el entrenador Dnaiel Garnero.

El Cimbi fue uno de los principales blancos de los hinchas, donde uno de ellos afirmó que fue “el peor” de la cancha frente al elenco argentino.

En tanto, otros cuestionaron que el Pitbull fuera titular, teniendo en cuenta que venía de estar ausente de los recientes cotejos por inconvenientes físicos.

Mira los comentarios acá

Seguir en Seguir en