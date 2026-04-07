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U. Católica vs Boca Juniors | Goles, resumen y compacto del partido

El Xeneize amargó a Los Cruzados y se llevó la victoria en el Claro Arena. Juan Ignacio Díaz marcó el descuento para el cuadro chileno.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Universidad Católica no pudo ante Boca Juniors y cayó 2-1 en su estreno en la Copa Libertadores, partido disputado este martes en el Claro Arena.

El Xeneize fue muy efectivo y aprovechó sus chances, imponiéndose con los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro.

El descuento fue obra de Juan Ignacio Díaz para Los Cruzados, quienes ahora se enfocarán en el encuentro contra Cruzeiro de la próxima semana.

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