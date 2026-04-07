U. Católica vs Boca Juniors | Goles, resumen y compacto del partido

El Xeneize amargó a Los Cruzados y se llevó la victoria en el Claro Arena. Juan Ignacio Díaz marcó el descuento para el cuadro chileno.

Universidad Católica no pudo ante Boca Juniors y cayó 2-1 en su estreno en la Copa Libertadores, partido disputado este martes en el Claro Arena.

El Xeneize fue muy efectivo y aprovechó sus chances, imponiéndose con los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro.

El descuento fue obra de Juan Ignacio Díaz para Los Cruzados, quienes ahora se enfocarán en el encuentro contra Cruzeiro de la próxima semana.