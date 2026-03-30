Cobresal vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Copa de la Liga

Universidad Católica visita a Cobresal con la obligación de ganar para mejorar su imagen en la Copa de la Liga, partido que se juega en el EstadioEl Cobre de El Salvador.

Cobresal recibe este lunes a Universidad Católica en un partido por la Copa de la Liga este lunes, encuentro que es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos.

Los Mineros vienen de caer ante la Universidad de Concepción hace algunos días, generando la preocupación de su entrenador Gustavo Huerta que reconoció estar en un “momento delicado”.

Por su parte, Los Cruzados perdieron la jornada anterior frente a Ñublense y necesitan ganar para no perder terreno en el deseo de avanzar de ronda.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Cobresal vs U. Católica?

El partido de Cobresal ante Universidad Católica, válido por la fecha 3° de la Copa de la Liga, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el choque será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Cobresal y U. Católica por la Copa de la Liga

El compromiso del elenco nortino contra La Franja inicia a las 18:00 horas de este lunes 30 de marzo, disputándose en el Estadio El Cobre de El Salvador.

El árbitro desginado para el cotejo es Nicolás Millas, mientras que el encargado del VAR es Mario Salvo.