Copa Libertadores: Cómo ver Universidad Católica vs Boca GRATIS por la App MiCHV

Los Cruzados hacen su estreno en el certamen internacional enfrentando nada menos que al Xeneize, uno de los candidatos a llegar a instancias finales.

Universidad Católica afina detalles para su esperado debut en la Copa Libertadores. Los Cruzados enfrentarán nada menos que a Boca en el comienzo de la fase de grupos.

La semana previa del partido estuvo marcada por la exigencia de Conmebol para que asistan 2.000 hinchas del Xeneize al Claro Arena, situación que finalmente fue aprobada.

A nivel deportivo, Los Cruzados buscarán un triunfo clave que les permita acomodarse en la zona que completan Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.





Dónde ver el partido de U. Católica vs Boca EN VIVO y GRATIS

El partido de Universidad Católica ante Boca, válido por la fecha 1° de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Por su parte, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHVemitirán en directo y totalmente gratis este importante compromiso.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver U. Católica vs Boca

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el choque de los nacionales, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre U. Católica y Boca por Copa Libertadores

El duelo del conjunto chileno contra los argentinos comenzará a las 20:30 horas de Chile de este martes 7 de abril, disputándose en el Estadio Claro Arena de Las Condes.