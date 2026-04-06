Comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores: Días y horarios para la fecha 1°

Universidad Católica y Coquimbo Unido tendrán su esperado estreno en el certamen, recibiendo nada menos que a dos poderosos de Sudamérica.

Arranca el sueño continental. Esta semana se dará inicio a la esperada fase de grupos de la Copa Libertadores con dos equipos chilenos compitiendo: Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Los Cruzados tienen un durísimo desafío al recibir nada menos que a Boca, uno de los poderosos del continente que asoma como favorito del Grupo D.

La Franja sueña con hacerse fuerte en el Claro Arena, aunque para eso deberá superar al conjunto que cuenta con los nacionales Williams Alarcón y Carlos Palacios, aunque este último no fue citado por lesión.





En tanto, Los Piratas serán locales contra Nacional de Uruguay en una zona muy pareja, la que completan Deportes Tolima de Colombia y Universitario de Lima.

Tras este cotejo, el Aurinegro tendrá una dura visita a Perú para chocar frente a La Crema la próxima semana.

Programación fecha 1° Copa Libertadores

Martes 7 de abril:

Deportivo La Guaira vs Fluminense: 18:00 horas.

Independiente Rivadavia vs Bolívar: 18:00 horas.

Barcelona de Guayaquil vs Cruzeiro: 20:00 horas.

Always Ready vs Liga de Quito: 20:00 horas.

Universidad Católica vs Boca Juniors: 20:30 horas.

Tolima vs Universitario de Lima: 22:00 horas.

Miércoles 8 de abril:

Coquimbo Unido vs Nacional de Uruguay: 18:00 horas.

Mirassol vs Lanús: 18:00 horas.

Independiente de Medellín vs Estudiantes: 20:00 horas.

Junior vs Palmeiras: 20:30 horas.

Cusco vs Flamengo: 20:30 horas.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: 22:00 horas.

Jueves 9 de abril:

Rosario Central vs Independiente del Valle: 18:00 horas.

Universidad Central de Venezuela vs Libertad: 18:00 horas.

Platense vs Corinthians: 20:00 horas.

Independiente Santa Fe vs Peñarol: 22:00 horas.