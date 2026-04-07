A qué hora juega Universidad Católica HOY vs Boca Juniors por Copa Libertadores

Universidad Católica afronta su primer desafío en la Copa Libertadores, chocando nada menos que ante Boca Juniors en el Claro Arena.

Universidad Católica salta a la cancha para hacer su estreno en la Copa Libertadores, midiéndose ante Boca Juniors por la primera fecha de la fase de grupos.

Los Cruzados reciben al Xeneize en el Claro Arena en un cotejo vital para sus aspiraciones, donde tienen la obligación de sumar puntos en condición de local.

De cara a este encuentro, el entrenador Daniel Garnero recupera a piezas importantes como Gary Medel, quien apuesta a vencer a su ex equipo.





Copa Libertadores: ¿A qué hora juega Universidad Católica vs Boca Juniors?

El partido de Universidad Católica ante Boca Juniors comienza a las 20:30 horas de Chile de este martes 7 de abril.

El recinto para este crucial encuentro es el Claro Arena de Las Condes, donde se espera un gran marco de público y cerca de 2.000 hinchas visitantes.

¿Dónde ver el partido de Universidad Católica vs Boca Juniors?

El duelo del elenco chileno contra los trasandinos será transmitido completamente en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV emitirán el choque de forma online y totalmente gratis.