Hincha murió atropellado: La tragedia que enluta a Cruzeiro antes del partido ante la UC

La víctima es un joven de 21 años, quien asistió al encuentro que su equipo disputó ante Red Bull Bragantino por el torneo local.

Un lamentable hecho se dio el pasado fin de semana en Brasil, luego que un hincha de Cruzeiro muriera atropellado tras el partido ante Red Bull Bragantino por la liga local.

Según consignó G1, el fallecido es un hombre de 21 años fue arrollado por un autobus que en principio tiene todos los papeles al día, situación que fue observada por un sargento de policía de Belo Horizonte.

Se trata de Douglas Alves Pereira, quien relató que el joven se encontraba corriendo para alcanzar el vehículo y tratar de subirse, pero tropezó y terminó siendo impactado.





El conductor, que aseguró que no observó a la víctima, siguió con el trayecto sin detenerse, siendo alcanzado por la policía que lo trasladó a una comisaría para prestar declaración.

La tragedia enluta al elenco brasileño en la previa de partido ante Universidad Católica, válido por la fecha 2° de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juegan Cruzeiro y Universidad Católica?

El partido entre Cruzeiro y Los Cruzados está programado para este miércoles 15 de abril, comenzando a las 18:00 horas de Chile.

El choque es válido por el Grupo D y se disputará en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte.