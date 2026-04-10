El creador de contenido fue vinculado a una supuesta desaparición producto de un video en el que recorre una peligrosa favela Río de Janeiro.

El youtuber Zazza el Italiano se encuentra en medio de una polémica luego de ser vinculado a la supuesta desaparición de un guía turístico y su hija en Brasil.

El europeo se hizo conocido por su contenido en redes sociales en donde acostumbra a visitar barrios peligrosos alrededor del mundo. Hace unos meses estuvo de visita en Latinoamérica e incluso recorrió algunos lugares de Chile.

Pero la polémica tiene origen en el viaje que hizo a Brasil, donde visitó una favela a la que tuvo acceso en compañía de un guía turístico.





El conflicto surgió debido a que uno de los registros recorriendo zonas peligrosas de Río de Janeiro aparece ingresando con la ayuda de un vecino que lo guía bajo condiciones estrictas para evitar conflictos con las bandas armadas que controlan el lugar.

Sin embargo, en el video -que luego fue borrado- se ve que Zazza intentaba grabar a escondidas pese a las advertencias. Tras difundirse el contenido, en redes lo acusaron de haber expuesto al guía y a su hija, quienes supuestamente habrían desaparecido por posibles represalias.

El descargo de Zazza

Tras la polémica, Zazza el Italiano compartió un comunicado en su cuenta de Instagram aclarando la información sobre el guía de turismo.

“El guía de Brasil y toda su familia están bien. No les ha pasado nada. Repito: Nadie ha muerto y tengo pruebas de ello”, comentó.

Incluso el creador de contenido aseguró que “estoy en contacto con ellos porque fui el primer interesado en saber cómo estaban, ya que no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando y sigue pasando por redes”.

El youtuber también contó que está preparando un video en el que dará detalles de lo ocurrido para que el público tenga todo el contexto.

“Gracias a los que no creen ciegamente en las mentiras que circulan en redes sin ninguna prueba”, expresó.

Revisa el video de Zazza el Italiano en Brasil