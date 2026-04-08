¿Sin público ante la UC? Árbitro acusó agresiones de hinchas de Barcelona en duelo ante Cruzeiro

El juez paraguayo Juan Benítez consignó en su informe el lanzamiento de proyectiles de parte de hinchas ecuatorianos, aspecto que deja expuesto al club a graves sanciones.

Una grave situación se produjo en el partido entre Barcelona y Cruzeiro por Copa Libertadores, luego que el árbitro, Juan Benítez, denunciara haber recibido proyectiles de parte de hinchas ecuatorianos.

La situación se dio una vez terminado el cotejo por el Grupo D, zona que completan Universidad Católica y Boca Juniors, donde parte de la afición local se molestó por la derrota 1-0 y arrojó diferentes objetos al campo de juego.

Uno de ellos impactó en el juez paraguayo, quien lo consignó en su informe y dejó expuesto al club local a recibir una durísima sanción de cara a sus próximos cotejos.





El castigo que podría recibir Barcelona por agresión a árbitro

Medios locales aseguraron que la Conmebol ya abrió un expediente disciplina y espera por los respectivos descargos.

El ente rector del fútbol sudamericano podría aplicar sanciones económicas al Torero a raíz de este escándalo, además de determinar que dispute sus próximos partidos sin público.

Esto implica que Los Cruzados podrían jugar frente a los ecuatorianos a estado vacío, aspecto que debería determinarse en los próximos días.

El choque de Barcelona contra la UC está fijado para el miércoles 29 de abril a las 20:00 horas en Guayaquil. Previo a eso, La Franja visitará a Cruzeiro el miércoles 15 del mismo mes.