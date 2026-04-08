Planchazo a la canilla: El argumento que dio el árbitro para no expulsar a jugador de Boca ante la UC

Justo Giani reveló parte del diálogo que tuvo con el juez Gustavo Tejera, quien decidió no expulsar al defensor Marcelo Weigandt tras una fuerte infracción.

La derrota de Universidad Católica ante Boca Juniors por Copa Libertadores tuvo una gran polémica, la que se dio en el inicio del partido por un fuerte planchazo de Marcelo Weigandt a Justo Giani.

El lateral del Xeneize pegó una brutal patada al delantero cruzado en el primer tiempo, acción que desató una bataola entre los futbolistas.

Pese a la fuerza desmedida ocupada, el defensa argentino no fue amonestado por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera que decidió continuar con el juego.





Justo Giani revela qué le dijo el árbitro Gustavo Tejera

Tras el encuentro, Giani reveló parte del diálogo que tuvo con el juez por esta situación, asegurando que hubo un aspecto clave en la infracción de Weigandt.

“Él me decía que pisa la pelota y cuando sigue la plancha, me pega, pero yo tengo la marca acá de todos los rasguños en la pierna y le digo que es roja”, comentó el jugador de la UC.

El delantero no se quedó ahí e insistió en que “por más que pise la pelota, impacta en la canilla y me deja la plancha”.

De manera curiosa, los únicos amonestados en esta acción fueron Fernando Zampedri y Leandro Paredes, ambos por empujones y protestas.