A qué hora juega Universidad Católica HOY vs Cruzeiro por Copa Libertadores

Universidad Católica salta nuevamente a la cancha por la Copa Libertadores, enfrentando un duro desafío ante Cruzeiro en condición de visitante.

Universidad Católica vuelve a la escena en la Copa Libertadores, disputando su segundo partido por la fase de grupos ante Cruzeiro.

Tras la derrota contra Boca Juniors en el estreno, Los Cruzados tienen un complejo desafío frente a los brasileños en busca de sumar sus primeros puntos.

La Franja llega con importantes ausencias a este cotejo, pero apuesta a la experiencia de sus jugadores para rescatar unidades y meterse en la pelea en el Grupo D.





Copa Libertadores: ¿A qué hora juega Universidad Católica vs Cruzeiro?

El partido de Cruzeiro ante Universidad Católica comienza a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 15 de abril.

El recinto para este importante compromiso es el Estadio Mineirao, donde se esperan más de 40 mil hinchas en las tribunas.

¿Dónde ver el partido de Cruzeiro vs Universidad Católica?

El duelo del cuadro nacional contra La Bestia Negra será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Adicionalmente, el choque de los pupilos de Daniel Garnero será emitido de manera online por la plataforma de streaming Disney +.