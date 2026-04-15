“No es para cualquiera”: Hinchas de la UC reaccionan en redes a victoria sobre Cruzeiro

Los fanáticos desataron su alegría por la gran victoria en la Copa Libertadores, lanzando diversos comentarios en las redes sociales.

Muy felices se mostraron los hinchas de Universidad Católica, elenco que este miércoles venció como visitante a Cruzeiro 2-1 por la Copa Libertadores.

En su segunda presentación en el torneo, Los Cruzados dieron un tremendo batacazo y sumaron sus primeros tres puntos en el Grupo D.

La victoria llegó con un agónico gol de Jimmy Martínez, desatando la locura de los fanáticos que inundaron las redes sociales con diversos comentarios.





La alegría de los hinchas de la UC tras vencer a Cruzeiro

Los aficionados no ocultaron su alegría e ironizaron con el triunfo, señalando que “ganarle a Cruzeiro en Brasil no es para cualquiera”.

Algunos llegaron a bromear con que hay ilusión por el Mundial de Clubes, torneo que se volverá a jugar recién el 2019 y que definirá en estos años sus clasificados.

Adicionalmente, los hinchas comentaron sobre el desempeño de Fernando Zuqui y de Fernando Zampedri, dos de los referentes de este plantel.

Mira los comentarios acá

Ganarle a Cruzeiro en Brasil no es para cualquiera… Aguante la Franja #LosCruzados pic.twitter.com/jsfb4zmCpG — Daniel Chacama ⚠️ (@Maledetts) April 16, 2026

Ya estamos en el Mundial de Clubes #LosCruzados https://t.co/tRzhRRLPq4 — Alvaro Villarroel (@alvarovf) April 16, 2026

Zuqui

Bernedo

Ampuero Cuevas que se quede allá, y zampedri trata que no se note tanto que eres goleador aquí no mas#LosCruzados — fitossky (@fitossky) April 16, 2026

Zampedri en esta Libertadores ha estado en modo Zamorano en Francia 98’ ☹️ — LA 17 ⭐️ O BALA (@Franco_Olave) April 15, 2026

PARTIDON HISTÓRICO!!!

RÍNDANLE CULTO A DON FERNANDO ZUQUI #LosCruzados pic.twitter.com/PMqlEeMjVR — Bart Simpson de la cato🤍💙 (@dilliziMc) April 16, 2026