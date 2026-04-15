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“No es para cualquiera”: Hinchas de la UC reaccionan en redes a victoria sobre Cruzeiro

Los fanáticos desataron su alegría por la gran victoria en la Copa Libertadores, lanzando diversos comentarios en las redes sociales.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Muy felices se mostraron los hinchas de Universidad Católica, elenco que este miércoles venció como visitante a Cruzeiro 2-1 por la Copa Libertadores.

En su segunda presentación en el torneo, Los Cruzados dieron un tremendo batacazo y sumaron sus primeros tres puntos en el Grupo D.

La victoria llegó con un agónico gol de Jimmy Martínez, desatando la locura de los fanáticos que inundaron las redes sociales con diversos comentarios.

La alegría de los hinchas de la UC tras vencer a Cruzeiro

Los aficionados no ocultaron su alegría e ironizaron con el triunfo, señalando que “ganarle a Cruzeiro en Brasil no es para cualquiera”.

Algunos llegaron a bromear con que hay ilusión por el Mundial de Clubes, torneo que se volverá a jugar recién el 2019 y que definirá en estos años sus clasificados.

Adicionalmente, los hinchas comentaron sobre el desempeño de Fernando Zuqui y de Fernando Zampedri, dos de los referentes de este plantel.

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