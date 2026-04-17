Crisis en el Inter Miami: Destapan peleas que derivaron en la salida de Javier Mascherano

El Jefecito dejó de ser el entrenador de Las Garzas, siendo reemplazado por un ex campeón con Universidad de Chile.

El Inter Miami vive un complicado momento. La eliminación de la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville SC desató una crisis que terminó con la salida del entrenador Javier Mascherano.

El reemplazante del Jefecito es un viejo conocido del fútbol chileno. Se trata de Ángel Guillermo Hoyos, ex entrenador que fue campeón con Universidad de Chile el 2017.

A solamente dos días de ser presentado, se destaparon nuevos hechos que derivaron en la salida del ahora ex adiestrador de Las Garzas.





El lío entre el plantel del Inter Miami con Javier Mascherano

Según consignó The Athletic, la tensión en el club creció tras quedar en el camino del certamen continental.

De hecho, se reportó una fuerte discusión entre integrantes del plantel con Mascherano el fin de semana pasado, donde los futbolistas no ocultaron su molestia por algunas situaciones.

Sobre el vínculo del DT con Lionel Messi, ex compañeros en el Barcelona y la Selección Argentina, el citado medio apuntó que había una relación cordial con algunas conversaciones que en ocasiones subían de tono, especialmente porque el estratega “no tenía miedo de desafiarlo”.

El panorama es radicalmente opuesto con Hoyos, donde una fuente señaló al periódico que es una persona “que nunca le dice que no a Messi”.

El otrora adiestrador de Los Azules era hasta hace pocos días director de metodología de la academia, apostando a enmendar el rumbo del Inter Miami que actualmente está en el tercer lugar de la Conferencia Este de la MLS.