Orlando Guaita 2026: Hora y dónde ver EN VIVO el esperado evento de atletismo

El Estadio Mario Recordón del Parque Estadio Nacional recibe uno de los eventos más importantes del atletismo sudamericano.

El deporte chileno vive una tremenda jornada este fin de semana con el Continental Tour Bronze Orlando Guaita 2026, tradicional instancia del atletismo chileno.

La competencia forma parte del circuito internacional, reuniendo a participantes de nacionales e internacionales en emotivas jornadas.

La cita tiene contemplado 24 pruebas con 200 atletas, entre los que están varios representantes del Team Chile que dejarán todo en la pista.





¿Dónde ver EN VIVO el Orlando Guaita 2026?

El Continental Tour Bronze Orlando Guaita 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura.

Adicionalmente, la esperada cita deportiva la podrás disfrutar online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl, la App MiCHV y nuestro canal de YouTube.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver el Orlando Guaita GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el gran evento, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Horario del Orlando Guaita 2026

La acción comenzará a las 10:00 horas de Chile de este domingo 17 de abril, llevándose a cabo en el Estadio Mario Recordón del Parque Estadio Nacional.