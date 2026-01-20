Chile vuelve a caer en el Ranking FIFA: Así estaba ubicada La Roja hace un año - Chilevisión

La primera entrega del Ranking FIFA este año no entregó buenas noticias a la Selección Chilena, luego de volver a perder posiciones.

En la misma jornada en que anunció su incursión en la FIFA Series 2026, La Roja se enteró que tuvo una importante caída en el escalafón mundial.

En concreto, el combinado nacional descendió tres lugares y se ubicó 55° con 1.457,84 puntos, siendo la novena escuadra a nivel sudamericano.

Los movimientos se dieron principal por el término de la Copa Africana de Naciones, donde República Democrática del Congo, Camerún y Costa de Marfil ganaron terreno.

¿Cómo estaba La Roja en el Ranking FIFA hace un año?

Si hace la comparativa con abril del 2025, periodo en que se entregó el primer Ranking FIFA el año pasado, La Roja perdió tres posiciones ya que estaba 52°.

En ese momento, el equipo todavía era comandado por Ricardo Gareca y venía de sumar solamente un punto en los partidos contra Paraguay y Ecuador por Eliminatorias.

Actualmente, Chile es seguido muy cerca de por selecciones como Qatar, Eslovenia, Irak, Irlanda y Sudáfrica que la acechan peligrosamente.