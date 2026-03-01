Recordaron su pasado: El cántico que fanáticos de Colo Colo le dedicaron a Juan Martín Lucero - Chilevisión

El Gato tuvo un hostil recibimiento en el Estadio Monumental en la previa del partido con Universidad de Chile, recibiendo varios insultos desde las tribunas.
Domingo 1 de marzo de 2026 | 17:29
Juan Martín Lucero tuvo un hostil recibimiento en el Estadio Monumental en la previa del Superclásico 199, partido que disputan este domingo Colo Colo y Universidad de Chile.
El Gato, uno de los grandes fichajes de Los Azules para este año, saltó a la cancha para hacer el calentamiento junto a sus compañeros.
Apenas pisó el césped del recinto d Macul, los hinchas lo insultaron y le dedicaron un particular cántico.
Los fanáticos abuchearon al argentino y le dijeron: "Lucero, con... en Pedrero te dimos de comer", recordando que visitó la camiseta del Cacique el 2022.
En ese periodo, el trasandino fue campeón de la Supercopa y el Campeonato Nacional, además de disputar la Copa Libertadores y la Sudamericana.
Pese a que Blanco y Negro le compró el pase, el ariete decidió aceptar la propuesta de Fortaleza de Brasil y se fue en un controvertido traspaso que incluyó acciones legales.
Luego de tres campañas en Brasil, el Gato decidió regresar al país para fichar en la U.