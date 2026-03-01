Recordaron su pasado: El cántico que fanáticos de Colo Colo le dedicaron a Juan Martín Lucero - Chilevisión

Juan Martín Lucero tuvo un hostil recibimiento en el Estadio Monumental en la previa del Superclásico 199, partido que disputan este domingo Colo Colo y Universidad de Chile.

El Gato, uno de los grandes fichajes de Los Azules para este año, saltó a la cancha para hacer el calentamiento junto a sus compañeros.

Apenas pisó el césped del recinto d Macul, los hinchas lo insultaron y le dedicaron un particular cántico.

Hinchas de Colo Colo cantaron contra Juan Martín Lucero

Los fanáticos abuchearon al argentino y le dijeron: "Lucero, con... en Pedrero te dimos de comer", recordando que visitó la camiseta del Cacique el 2022.

En ese periodo, el trasandino fue campeón de la Supercopa y el Campeonato Nacional, además de disputar la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Pese a que Blanco y Negro le compró el pase, el ariete decidió aceptar la propuesta de Fortaleza de Brasil y se fue en un controvertido traspaso que incluyó acciones legales.

Luego de tres campañas en Brasil, el Gato decidió regresar al país para fichar en la U.