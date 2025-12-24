La U se mueve en el mercado y anuncia salida de 3 jugadores: Uno de ellos ya tiene nuevo club - Chilevisión

Universidad de Chile comienza a activarse en el mercado de pases. Cerrada la salida de Gustavo Álvarez, Los Azules confirmaron la partida de tres jugadores.

Se trata de Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio e Ignacio Tapia, quienes no continuarán en el cuadro laico de cara a la temporada 2026.

Todos ellos terminaron contrato y no serán renovados por diferentes motivos, por lo que ya comenzaron la búsqueda de una nueva institución.

"Agradecemos la entrega, profesionalismo y compromiso demostrado por los jugadores. A su vez, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros deportivos y personales", señaló el Romántico Viajero en un comunicado.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Lucas Di Yorio fue anunciado en su nuevo equipo

El caso más relevante es el de Di Yorio, quien aportó con 14 goles en la última campaña y que se especuló con que se podría quedar.

Sin embargo, una oferta de México se volvió irrechazable para el argentino, quien ya fue oficializado como nuevo refuerzo del Santos Laguna.

En sus redes sociales, el trasandino se despidió de la U y afirmó que "ha sido un placer compartir este tiempo con toda las personas que hace que el club funcione día a día y su incondicional gente, que nos acompañó, nos bancó en todos lados".

"Con mi familia, nos llevamos lindas amistades, hermosos recuerdos y mucho amor. Esas compañías que jamás se olvidan y perduran en el tiempo. Jamás los voy a olvidar azules", agregó.