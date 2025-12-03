Deportes Concepción vs Cobreloa: Dónde ver EN VIVO y ONLINE final ida de Liguilla de Ascenso - Chilevisión

Deportes Concepción y Cobreloa protagonizan este miércoles un verdadero partidazo, enfrentándose por la primera final de la Liguilla de la Primera B.

De mano de su goleador Joaquín Larrivey, el León de Collao arranca como local una serie que asoma bastante pareja y busca mantener el buen juego que le permitió sacar del camino a Deportes Copiapó.

Por su parte, Los Loínos sueñan volver a la máxima categoría y confían en lo que pueda hacer Aldrix Jara, quien lleva acumula 12 tantos desde su arribo a mediados de este año.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Deportes Concepción vs Cobreloa?

El partido de Deportes Concepción ante Cobreloa, válido por la final ida de la Liguilla de Ascenso, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá el trascendental duelo de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Deportes Concepción y Cobreloa por Liguilla de Primera B

El compromiso de Los Lilas contra los Zorros del Desierto inicia a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 3 de diciembre.

El estadio para el gran encuentro es el Ester Roa Rebolledo, donde se esperan más de 28 mil hinchas para una definición histórica.