Deportes Concepción vs Cobreloa: Cuándo y a qué hora es la final ida de la Liguilla de Ascenso - Chilevisión

La Liguilla de Ascenso de la Primera B tiene todo listo para su gran final, instancia que disputarán Deportes Concepción y Cobreloa.

El León de Collao superó en una sufrida llave a Copiapó, por lo que buscará un histórico retorno a la máxima categoría del fútbol chileno apelando a su goleador Joaquín Larrivey y al masivo apoyo de sus hinchas.

Por el otro lado están Los Loínos, quienes dieron vuelta el áspero cruce contra San Marcos de Arica y apostarán a regresar a la Liga de Primera en la que estuvieron el 2024.

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción y Cobreloa la final ida de la Liguilla?

El partido de Deportes Concepción ante Cobreloa está programado para este miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas.

El estadio que recibirá la final ida de la Liguilla de Ascenso será el Ester Roa Rebolledo, donde se esperan más de 20 mil hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Deportes Concepción vs Cobreloa?

El encuentro de Los Lilas contra el conjunto nortino será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, este trascendental duelo lo podrás ver por la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual tienes que ingresar con tu usuario y clave.