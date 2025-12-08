VIDEO | “Estoy desesperado aquí”: El solitario festejo del suspendido DT de Deportes Concepción - Chilevisión

Un agónico e histórico ascenso fue el que vivió el pueblo lila durante este domingo luego de que Deportes Concepción venciera 3-2 a Cobreloa en Calama y se quedara con la final de la liguilla.

Sin embargo, uno que se vio privado de festejar con los suyos fue el propio entrenador del León de Collao, Patricio Almendra, quien tras encontrarse suspendido de sus funciones debió gritar la hazaña solo en un hotel.

"Qué lindo, déjenme compartirlo con alguien si estoy amarrado en esta pieza", señaló Almendra desde la habitación mientras se grababa con su celular.

El festejo "desesperado" del DT de Deportes Concepción

En un reciente video viralizado por él mismo, se ve al estratega de los lilas gritando y festejando el ascenso solo en la pieza del hotel. Mientras, en la televisión aún se podía ver la alegría de sus jugadores en el terreno del Estadio Zorros del Desierto.

"Estoy desesperado aquí adentro, vamos a celebrar, papá. El lunes, todos en la plaza, a las seis de la tarde. ¡Vamos, León, qué lindo!", exclamó.

"Vamos, lo ganamos, muchachos, y el de arriba lo hizo, cumplieron con el corazón y el de arriba cumple su palabra", agregó en referencia al trabajo hecho por sus jugadores.

Finalmente, comenzó a saltar al ritmo de uno de los cánticos de la barra del "Conce": "Y cuando yo me muera, yo quiero mi cajón pintado color lila como mi corazón".

Mira a continuación el video viralizado por MediosUdec