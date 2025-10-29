Racing vs Flamengo | Momentos, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Flamengo aguantó la ventaja y clasificó a la gran final de la Copa Libertadores, eliminando a Racing al empatar 0-0 este jueves.

Por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, el Mengao de Erick Pulgar aguantó con un hombre menos e irá en búsqueda del título al ganar por un global de 1-0.

La gran figura del encuentro fue Agustín Rossi, arquero de los brasileños que tuvo al menos cuatro atajadas brillantes que le permitieron a los cariocas avanzar de ronda.